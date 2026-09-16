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Archie Shepp - There's a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Archie Shepp - There's a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка

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Archie Shepp - There&#039;s a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - There&#039;s a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - фото 2
Archie Shepp - There&#039;s a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
There's a Trumpet In My Soul
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - There&#039;s a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - There&#039;s a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - фото 2
  • Archie Shepp - There&#039;s a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Archie Shepp - There's a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574933518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
There's a Trumpet In My Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
There's A Trumpet In My Soul, Samba Da Rua, Zaid (Part One), Down In Brazil, Zaid (Part Two), It Is The Year Of The Rabbit, Zaid (Part Three)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - There's a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка

Виниловая пластинка «There's A Trumpet In My Soul» исполнителя Archie Shepp

Отзывы о товаре Archie Shepp - There's a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574933518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
There's a Trumpet In My Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
There's A Trumpet In My Soul, Samba Da Rua, Zaid (Part One), Down In Brazil, Zaid (Part Two), It Is The Year Of The Rabbit, Zaid (Part Three)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка «There's A Trumpet In My Soul» исполнителя Archie Shepp
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archie Shepp - There's a Trumpet In My Soul (0711574933518) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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