Denise LaSalle - Trapped By A Thing Called Love (Analogue) (0711574952618) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Denise LaSalle
Альбом (сингл)
Trapped By A Thing Called Love
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 716157
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574952618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Denise LaSalle
Альбом (сингл)
Trapped By A Thing Called Love
Жанр
Soul
Трек-лист
A Thing Called Love, Now Run And Tell That, Heartbreaker Of The Year, Good Goody Getter, Catch Me If You Can, Hung Up, Strung Up, Me Right, The Deeper I Go (The Better It Gets), If You Should Loose Me, Keep It Coming, It's Too Late
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Denise LaSalle - Trapped By A Thing Called Love (Analogue) (0711574952618) виниловая пластинка
Дебютный альбом Дениз ЛаСаль, выпущенный на лейбле Westbound Records в 1972 году, открыл миру бушующую мощь блюза. На лейбле Westbound Дениз, улучшив свои чикагские блюзовые корни, записала альбом Trapped By A Thing Called Love, добавив к своим безупречным песням современные и проникновенные аранжировки. Результат собрал огромные хиты, обзавёлся огромной фан-базой и открыл мисс ЛаСаль путь к титулу «Королевы блюза». Альбом остаётся неоспоримой классикой жанра. Ремастеринг альбома провёл Дэйв Гарднер для первого издания за более чем полвека в рамках продолжающейся серии переизданий Westbound Records, выпускаемой Org Music.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574952618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Denise LaSalle
Альбом (сингл)
Trapped By A Thing Called Love
Жанр
Soul
Трек-лист
A Thing Called Love, Now Run And Tell That, Heartbreaker Of The Year, Good Goody Getter, Catch Me If You Can, Hung Up, Strung Up, Me Right, The Deeper I Go (The Better It Gets), If You Should Loose Me, Keep It Coming, It's Too Late
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Дебютный альбом Дениз ЛаСаль, выпущенный на лейбле Westbound Records в 1972 году, открыл миру бушующую мощь блюза. На лейбле Westbound Дениз, улучшив свои чикагские блюзовые корни, записала альбом Trapped By A Thing Called Love, добавив к своим безупречным песням современные и проникновенные аранжировки. Результат собрал огромные хиты, обзавёлся огромной фан-базой и открыл мисс ЛаСаль путь к титулу «Королевы блюза». Альбом остаётся неоспоримой классикой жанра. Ремастеринг альбома провёл Дэйв Гарднер для первого издания за более чем полвека в рамках продолжающейся серии переизданий Westbound Records, выпускаемой Org Music.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Denise LaSalle - Trapped By A Thing Called Love (Analogue) (0711574952618) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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