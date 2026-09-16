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Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка

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Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка - фото 1
Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Milt Hinton
Альбом (сингл)
Here Swings The Judge
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка - фото 1
  • Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574848317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Milt Hinton
Альбом (сингл)
Here Swings The Judge
Жанр
Swing
Трек-лист
Blue Skies, Blues for the Judge, It Had to Be You, Sophisticated Lady, Stridin' with Ben, All the Things You Are
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Skies, Blues for the Judge, It Had to Be You, Sophisticated Lady, Stridin' with Ben, All the Things You Are

Отзывы о товаре Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574848317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Milt Hinton
Альбом (сингл)
Here Swings The Judge
Жанр
Swing
Трек-лист
Blue Skies, Blues for the Judge, It Had to Be You, Sophisticated Lady, Stridin' with Ben, All the Things You Are
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Skies, Blues for the Judge, It Had to Be You, Sophisticated Lady, Stridin' with Ben, All the Things You Are
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Milt Hinton - Here Swings The Judge (Analogue) (0711574848317) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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