The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Happy Dragon Band
Альбом (сингл)
The Happy Dragon Band
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 716149
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574930012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Happy Dragon Band
Альбом (сингл)
The Happy Dragon Band
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574930012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Happy Dragon Band
Альбом (сингл)
The Happy Dragon Band
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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