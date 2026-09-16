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The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка

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The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 1
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 2
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 3
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 4
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 5
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 6
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 7
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Happy Dragon Band
Альбом (сингл)
The Happy Dragon Band
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 1
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 2
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 3
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 4
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 5
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 6
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 7
  • The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574930012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Happy Dragon Band
Альбом (сингл)
The Happy Dragon Band
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574930012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Happy Dragon Band
Альбом (сингл)
The Happy Dragon Band
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 3-D Free, Positive People, In Flight, Long Time, Bowling Pin Intro, Lyrics Of Love, Disco American, Inside The Pyramid, Astro Phunk, 3-D Free (Electronic), Re-Re Love, Fanty


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Happy Dragon Band - The Happy Dragon Band (coloured) (0711574930012) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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