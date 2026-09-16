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Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка

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Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка - фото 1
Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
Perugia: Live At Montreux 74
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка - фото 1
  • Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574836710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
Perugia: Live At Montreux 74
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Take The 'A' Train, I Got It Bad And That Ain't Good, Time Dust Gathered, Perugia, A Child Is Born, Wistful Moment
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take The 'A' Train, I Got It Bad And That Ain't Good, Time Dust Gathered, Perugia, A Child Is Born, Wistful Moment

Отзывы о товаре Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574836710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Roland Hanna
Альбом (сингл)
Perugia: Live At Montreux 74
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Take The 'A' Train, I Got It Bad And That Ain't Good, Time Dust Gathered, Perugia, A Child Is Born, Wistful Moment
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Take The 'A' Train, I Got It Bad And That Ain't Good, Time Dust Gathered, Perugia, A Child Is Born, Wistful Moment
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roland Hanna - Perugia: Live At Montreux 74 (0711574836710) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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