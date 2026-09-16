Top.Mail.Ru
Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Walk The Blues
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574935314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Walk The Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574935314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Walk The Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Walk The Blues (coloured) (0711574935314) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...