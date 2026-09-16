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The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка

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The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 1
The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 2
The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 3
The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 4
The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 5
The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Counts
Альбом (сингл)
What's Up Front That-Counts
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 1
  • The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 2
  • The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 3
  • The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 4
  • The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 5
  • The Counts - What&#039;s Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716136
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574942213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Counts
Альбом (сингл)
What's Up Front That-Counts
Жанр
Soul
Трек-лист
What's Up Front That-Counts, Rhythm Changes, Thinking Single, Why Not Start All Over Again, Pack of Lies, Bills, Rhythm Changes Reprise, Shortsville, I Know Why
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка

В 1971 году, отказавшись от слова «Fabulous» в названии, The Counts выпустили свой первый полноформатный альбом для лейбла Westbound Records. «What's Up Front That-Counts», бесспорно, один из самых фанковых альбомов всех времён. Грув, задаваемый конгой, страстный вокал и выразительные аранжировки, наполненные грувом, настолько же заразительны, насколько и заводны. Выпуск этой классики фанка знаменует собой вторую часть серии переизданий Org Music для Westbound Records, дополненную тремя ранее не издававшимися треками. Работая с оригинальными мастер-лентами Westbound в культовой студии 54 Sound в Детройте, эти легендарные записи были ремастерированы удостоенным наград звукорежиссёром Дэйвом Гарднером, с реставрацией и переносом плёнки специалистом по архивам Кэтрин Вериколли, при дополнительной помощи звукорежиссёра студии 54 Sound Ника Кинга.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574942213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Counts
Альбом (сингл)
What's Up Front That-Counts
Жанр
Soul
Трек-лист
What's Up Front That-Counts, Rhythm Changes, Thinking Single, Why Not Start All Over Again, Pack of Lies, Bills, Rhythm Changes Reprise, Shortsville, I Know Why
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Westbound Records Essential Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
В 1971 году, отказавшись от слова «Fabulous» в названии, The Counts выпустили свой первый полноформатный альбом для лейбла Westbound Records. «What's Up Front That-Counts», бесспорно, один из самых фанковых альбомов всех времён. Грув, задаваемый конгой, страстный вокал и выразительные аранжировки, наполненные грувом, настолько же заразительны, насколько и заводны. Выпуск этой классики фанка знаменует собой вторую часть серии переизданий Org Music для Westbound Records, дополненную тремя ранее не издававшимися треками. Работая с оригинальными мастер-лентами Westbound в культовой студии 54 Sound в Детройте, эти легендарные записи были ремастерированы удостоенным наград звукорежиссёром Дэйвом Гарднером, с реставрацией и переносом плёнки специалистом по архивам Кэтрин Вериколли, при дополнительной помощи звукорежиссёра студии 54 Sound Ника Кинга.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (0711574942213) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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