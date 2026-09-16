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John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка

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John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 8
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 9
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 10
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE PLAYS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 8
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 9
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 10
  • John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 
Начислим 376 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка
11 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0858492002954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE PLAYS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues To Elvin, Blues To Bechet, Blues To You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues To Elvin, Blues To Bechet, Blues To You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0858492002954]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE PLAYS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues To Elvin, Blues To Bechet, Blues To You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues To Elvin, Blues To Bechet, Blues To You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (Analogue) (0858492002954) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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