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The Big Ol' Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Big Ol' Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка

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The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 1
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 2
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 3
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 4
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 5
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 6
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 7
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 8
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 9
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 10
The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Big Ol' Nasty Getdown
Альбом (сингл)
Repurpose Purpose
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 1
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 2
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 3
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 4
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 5
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 6
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 7
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 8
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 9
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 10
  • The Big Ol&#039; Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Big Ol' Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0759740998749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Big Ol' Nasty Getdown
Альбом (сингл)
Repurpose Purpose
Жанр
Soul
Трек-лист
All Together Now, Body Magic (feat. RonKat Spearman), 420 Ocean Drive, Spirit Stain (feat. Angelo Moore), Ten Hits, Body Magic (Instrumental), Spirit Stain (Instrumental)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Big Ol' Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Together Now, Body Magic (feat. RonKat Spearman), 420 Ocean Drive, Spirit Stain (feat. Angelo Moore), Ten Hits, Body Magic (Instrumental), Spirit Stain (Instrumental)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре The Big Ol' Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0759740998749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Big Ol' Nasty Getdown
Альбом (сингл)
Repurpose Purpose
Жанр
Soul
Трек-лист
All Together Now, Body Magic (feat. RonKat Spearman), 420 Ocean Drive, Spirit Stain (feat. Angelo Moore), Ten Hits, Body Magic (Instrumental), Spirit Stain (Instrumental)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Together Now, Body Magic (feat. RonKat Spearman), 420 Ocean Drive, Spirit Stain (feat. Angelo Moore), Ten Hits, Body Magic (Instrumental), Spirit Stain (Instrumental)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Big Ol' Nasty Getdown - Repurpose Purpose (coloured) (0759740998749) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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