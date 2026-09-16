The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
В наличии
Код товара: 716105
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 760 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Thirty Tigers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Thirty Tigers
Barcode
[0793888104471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитKirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитSol Invictus - The Blade (coloured) (0884388868144) виниловая пл...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитColin Davis - Sibelius: Symphonies 5 & 7 (Analogue) (00289487149...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитMaurizio Pollini - Chopin: Polonaises (Analogue, Original Source...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитSeiji Ozawa - Respighi: Fontane Di Roma (Analogue, Original Sour...
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитBlossom Dearie - The Lost Sessions From The Netherlands (Analogu...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитBernard Haitink - Mahler: Symphony Nos. 5 & 10 (Analogue) (00289...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитOST - The Bird With The Crystal Plumage (Ennio Morricone) (colou...
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Beethoven: Symphony No.3 (Analogue, Origin...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитWar - Why Can't We Be Friends? (Box) (0603497818853) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитForeigner - Foreigner (Analogue) (0753088750878) виниловая пласт...
Бренд
Thirty Tigers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Thirty Tigers
Barcode
[0793888104471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка