Top.Mail.Ru
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 1
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 2
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 3
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 4
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 5
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 6
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 7
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 8
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 9
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 10
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 11
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 12
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 2
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 3
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 4
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 5
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 6
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 7
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 8
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 9
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 10
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 11
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 12
  • The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716105
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thirty Tigers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Thirty Tigers
Barcode
[0793888104471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum

Отзывы о товаре The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Thirty Tigers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Thirty Tigers
Barcode
[0793888104471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...