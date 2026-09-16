Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка
Благодаря первоклассной фанк- и соул-подготовке в группе Джеймса Брауна, Фред Уэсли и Масео Паркер были очевидным выбором, когда речь зашла о вхождении в империю p-funk Джорджа Клинтона - крестный отец соула в любом случае оказал на Клинтона огромное влияние. в 1977 году Клинтон и Бутси Коллинз спродюсировали "A Blow For Me, A Toot For You", дебютный альбом Fred Wesley & the Horny Horns - ансамбля с Уэсли на тромбоне, Паркером на тенор- и альт-саксофоне и Риком Гарднером и Ричардом "Кушем" Гриффитом на трубе. Большинство мелодий принадлежит Клинтону и Коллинзу, поэтому неудивительно, что большая часть пластинки - это чистый P-Funk. Альбом начинается довольно мрачно с римейка песни Parliament "Up For The Down Stroke", влияние Parliament заметно и в других номерах. В инструментальной композиции "Four Play" сочетаются фанк и джаз, а атмосферная "Peace Fugue" Уэсли отражает звучание CTI 1970-х годов. На самом деле, "Peace Fugue" - это произведение, которое меньше всего похоже на Клинтона на этой пластинке. вряд ли "A Blow For Me, A Toot For You" уступает "Mothership Connection" Parliament или "One Nation Under A Groove" Funkadelic и, безусловно, является более чем просто рекомендуемым LP, с которым должен познакомиться каждый любитель фанка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитGhost - Infestissumam (0602537343737) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка