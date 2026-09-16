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Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка

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Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 1
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 2
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 3
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 4
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 5
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 6
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fred Wesley
Альбом (сингл)
A Blow For Me, A Toot To You
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 2
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 3
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 4
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 5
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 6
  • Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка
4 860 руб.
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fred Wesley
Альбом (сингл)
A Blow For Me, A Toot To You
Жанр
Funk
Трек-лист
Up For The Down Stroke, A Blow For Me, A Toot To You, When In Douamp, Between Two Sheets, Four Play, Peace Fugue
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка

Благодаря первоклассной фанк- и соул-подготовке в группе Джеймса Брауна, Фред Уэсли и Масео Паркер были очевидным выбором, когда речь зашла о вхождении в империю p-funk Джорджа Клинтона - крестный отец соула в любом случае оказал на Клинтона огромное влияние. в 1977 году Клинтон и Бутси Коллинз спродюсировали "A Blow For Me, A Toot For You", дебютный альбом Fred Wesley & the Horny Horns - ансамбля с Уэсли на тромбоне, Паркером на тенор- и альт-саксофоне и Риком Гарднером и Ричардом "Кушем" Гриффитом на трубе. Большинство мелодий принадлежит Клинтону и Коллинзу, поэтому неудивительно, что большая часть пластинки - это чистый P-Funk. Альбом начинается довольно мрачно с римейка песни Parliament "Up For The Down Stroke", влияние Parliament заметно и в других номерах. В инструментальной композиции "Four Play" сочетаются фанк и джаз, а атмосферная "Peace Fugue" Уэсли отражает звучание CTI 1970-х годов. На самом деле, "Peace Fugue" - это произведение, которое меньше всего похоже на Клинтона на этой пластинке. вряд ли "A Blow For Me, A Toot For You" уступает "Mothership Connection" Parliament или "One Nation Under A Groove" Funkadelic и, безусловно, является более чем просто рекомендуемым LP, с которым должен познакомиться каждый любитель фанка.

Отзывы о товаре Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019716132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Fred Wesley
Альбом (сингл)
A Blow For Me, A Toot To You
Жанр
Funk
Трек-лист
Up For The Down Stroke, A Blow For Me, A Toot To You, When In Douamp, Between Two Sheets, Four Play, Peace Fugue
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Благодаря первоклассной фанк- и соул-подготовке в группе Джеймса Брауна, Фред Уэсли и Масео Паркер были очевидным выбором, когда речь зашла о вхождении в империю p-funk Джорджа Клинтона - крестный отец соула в любом случае оказал на Клинтона огромное влияние. в 1977 году Клинтон и Бутси Коллинз спродюсировали "A Blow For Me, A Toot For You", дебютный альбом Fred Wesley & the Horny Horns - ансамбля с Уэсли на тромбоне, Паркером на тенор- и альт-саксофоне и Риком Гарднером и Ричардом "Кушем" Гриффитом на трубе. Большинство мелодий принадлежит Клинтону и Коллинзу, поэтому неудивительно, что большая часть пластинки - это чистый P-Funk. Альбом начинается довольно мрачно с римейка песни Parliament "Up For The Down Stroke", влияние Parliament заметно и в других номерах. В инструментальной композиции "Four Play" сочетаются фанк и джаз, а атмосферная "Peace Fugue" Уэсли отражает звучание CTI 1970-х годов. На самом деле, "Peace Fugue" - это произведение, которое меньше всего похоже на Клинтона на этой пластинке. вряд ли "A Blow For Me, A Toot For You" уступает "Mothership Connection" Parliament или "One Nation Under A Groove" Funkadelic и, безусловно, является более чем просто рекомендуемым LP, с которым должен познакомиться каждый любитель фанка.
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Отзывы


Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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