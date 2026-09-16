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Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 2
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 3
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 4
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 5
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 6
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 7
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 8
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 9
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Live At Fillmore West
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 2
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 3
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 4
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 5
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 6
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 7
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 8
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 9
  • Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка
4 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Live At Fillmore West
Жанр
Soul
Трек-лист
Respect (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Love the One You're With (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Bridge Over Troubled Water (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Eleanor Rigby (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Make It With You (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Don't Play That Song (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Dr. Feelgood (Live at Fillmore West, San
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Respect (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Love the One You're With (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Bridge Over Troubled Water (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Eleanor Rigby (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Make It With You (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Don't Play That Song (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Dr. Feelgood (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Spirit in the Dark (Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971), Spirit in the Dark (Reprise with Ray Charles) [Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971], Reach Out and Touch (Somebody's Hand) [Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971]



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
Live At Fillmore West
Жанр
Soul
Трек-лист
Respect (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Love the One You're With (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Bridge Over Troubled Water (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Eleanor Rigby (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Make It With You (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Don't Play That Song (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Dr. Feelgood (Live at Fillmore West, San
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Respect (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Love the One You're With (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Bridge Over Troubled Water (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Eleanor Rigby (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Make It With You (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Don't Play That Song (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Dr. Feelgood (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Spirit in the Dark (Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971), Spirit in the Dark (Reprise with Ray Charles) [Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971], Reach Out and Touch (Somebody's Hand) [Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971]


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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