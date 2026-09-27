Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fleetwood Mac–Man Of The World, Fleetwood Mac–Long Grey Mare, Fleetwood Mac–Fast Talking Woman Blues, Fleetwood Mac–Jumping At Shadows (Live), Fleetwood Mac–Black Magic Woman (Live), Fleetwood Mac–Showbiz Blues, Brunning Sunflower Blues Band–Uranus, Fleetwood Mac–Oh Well, Fleetwood Mac–If You Let Me Love You (Live), Fleetwood Mac–Lazy Poker Blues, Fleetwood Mac–The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Peter Green (2)–A Fool No More, Peter Green (2)–Tribal Dance, Peter Green (2)–Apostle, Peter Green (2)–Cryin' Won't Bring You Back, Peter Green (2)–Watcha Gonna Do, Peter Green (2)–Lost My Love, Peter Green (2)–Shining Star, Peter Green (2)–Big Boy Now, Peter Green (2)–Same Old Blues, Peter Green (2)–Bandit, Peter Green (2)–What Am I Doing Here?
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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