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Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка

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Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Modern Jazz Au Club Saint Germain
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3700409813559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Modern Jazz Au Club Saint Germain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bag’s Groove, Memory of Dick, Miles Tone, Minor Drops, I Remember April, You Stepped Out Of a Dream, I Can’t Get Started, Night In Tunisia
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bag’s Groove, Memory of Dick, Miles Tone, Minor Drops, I Remember April, You Stepped Out Of a Dream, I Can’t Get Started, Night In Tunisia



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3700409813559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Modern Jazz Au Club Saint Germain
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bag’s Groove, Memory of Dick, Miles Tone, Minor Drops, I Remember April, You Stepped Out Of a Dream, I Can’t Get Started, Night In Tunisia
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bag’s Groove, Memory of Dick, Miles Tone, Minor Drops, I Remember April, You Stepped Out Of a Dream, I Can’t Get Started, Night In Tunisia


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Jaspar - Modern Jazz Au Club Saint Germain (Analogue) (3700409813559) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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