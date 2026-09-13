The Weeknd - Hurry Up Tomorrow - deluxe (alternative artwork) (0602475692584) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716043
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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602475692584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Wake Me Up, Cry For Me, I Can't Fucking Sing, S?o Paulo, Until We're Skin & Bones, Baptized In Fear, Open Hearts, Opening Night, Reflections Laughing, Enjoy The Show, Given Up On Me, I Can't Wait To Get There, Timeless, Niagara Falls, Take Me Back To LA, Big Sleep, Give Me Mercy, Drive, The Abyss, Red Terror, Without a Warning, Hurry Up Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Weeknd - Hurry Up Tomorrow - deluxe (alternative artwork) (0602475692584) виниловая пластинка
Полная версия последнего студийного альбома The Weeknd "Hurry Up Tomorrow". Огромный трек-лист из 22 песен не был доступен полностью на первых физических носителях альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602475692584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Wake Me Up, Cry For Me, I Can't Fucking Sing, S?o Paulo, Until We're Skin & Bones, Baptized In Fear, Open Hearts, Opening Night, Reflections Laughing, Enjoy The Show, Given Up On Me, I Can't Wait To Get There, Timeless, Niagara Falls, Take Me Back To LA, Big Sleep, Give Me Mercy, Drive, The Abyss, Red Terror, Without a Warning, Hurry Up Tomorrow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Полная версия последнего студийного альбома The Weeknd "Hurry Up Tomorrow". Огромный трек-лист из 22 песен не был доступен полностью на первых физических носителях альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Weeknd - Hurry Up Tomorrow - deluxe (alternative artwork) (0602475692584) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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