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Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка

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Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка - фото 1
Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка - фото 2
Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stephan Thelen
Альбом (сингл)
Worlds In Collision
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка - фото 1
  • Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка - фото 2
  • Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716035
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Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stephan Thelen
Альбом (сингл)
Worlds In Collision
Жанр
House
Трек-лист
Palermo, Atomic, Worlds in Collision, Bullet Train, Voices from the Ether, Kosmonaut, Atomic (Bill Laswell Remix), Coda
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Stephan Thelen - Worlds In Collision - студийный альбом американского рок гитариста и композитора, выпущенный в 2025 году. Первоначально вдохновленный гитарными исследованиями, которые Стефан проводил с Дэвидом Торном в трех частях Sonar, а также желанием исследовать использование голосовых сэмплов в современной полиритмической композиции Стефан в Worlds in Collision развивает несколько композиционных идей и идиом, разработанных художником в работах, выпущенных за последнее десятилетие, интегрируя их с новыми контекстами и технологиями, разработанными в недавнем сотрудничестве с Фабио Аниле, Дж. Джон Дюрант и Йогев Габай.

Отзывы о товаре Stephan Thelen - Worlds In Collision (coloured) (5060197762391) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stephan Thelen
Альбом (сингл)
Worlds In Collision
Жанр
House
Трек-лист
Palermo, Atomic, Worlds in Collision, Bullet Train, Voices from the Ether, Kosmonaut, Atomic (Bill Laswell Remix), Coda
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Stephan Thelen - Worlds In Collision - студийный альбом американского рок гитариста и композитора, выпущенный в 2025 году. Первоначально вдохновленный гитарными исследованиями, которые Стефан проводил с Дэвидом Торном в трех частях Sonar, а также желанием исследовать использование голосовых сэмплов в современной полиритмической композиции Стефан в Worlds in Collision развивает несколько композиционных идей и идиом, разработанных художником в работах, выпущенных за последнее десятилетие, интегрируя их с новыми контекстами и технологиями, разработанными в недавнем сотрудничестве с Фабио Аниле, Дж. Джон Дюрант и Йогев Габай.
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