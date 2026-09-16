Jan Peter Schwalm - The Beauty Of Disaster (5060197760847) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
The Beauty Of Disaster
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 716033
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
The Beauty Of Disaster
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Anxt Code, Himmelfahrt, The Beauty Of Disaster, Numbers Become Stories, Zirkeltrilogic, Wunschklangregister, Angstphantasie, Stille, Blitz und Donner, The End And The Beginning, Endknall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jan Peter Schwalm - The Beauty Of Disaster (5060197760847) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Anxt Code, Himmelfahrt, The Beauty Of Disaster, Numbers Become Stories, Zirkeltrilogic, Wunschklangregister, Angstphantasie, Stille, Blitz und Donner, The End And The Beginning, Endknall
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
The Beauty Of Disaster
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Anxt Code, Himmelfahrt, The Beauty Of Disaster, Numbers Become Stories, Zirkeltrilogic, Wunschklangregister, Angstphantasie, Stille, Blitz und Donner, The End And The Beginning, Endknall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Anxt Code, Himmelfahrt, The Beauty Of Disaster, Numbers Become Stories, Zirkeltrilogic, Wunschklangregister, Angstphantasie, Stille, Blitz und Donner, The End And The Beginning, Endknall
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jan Peter Schwalm - The Beauty Of Disaster (5060197760847) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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