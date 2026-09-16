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Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка

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Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 1
Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 2
Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 3
Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 4
Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 5
Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Big Joe Turner
Альбом (сингл)
The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 4
  • Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 5
  • Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Big Joe Turner
Альбом (сингл)
The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cherry Red, Roll ' Em Pete, I Want A Little Girl, Low Down Dog, Wee Baby Blues, You're Driving Me Crazy, How Long Blues, Morning Glories, St. Louis Blues, Piney Brown Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cherry Red, Roll ' Em Pete, I Want A Little Girl, Low Down Dog, Wee Baby Blues, You're Driving Me Crazy, How Long Blues, Morning Glories, St. Louis Blues, Piney Brown Blues

Отзывы о товаре Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Big Joe Turner
Альбом (сингл)
The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cherry Red, Roll ' Em Pete, I Want A Little Girl, Low Down Dog, Wee Baby Blues, You're Driving Me Crazy, How Long Blues, Morning Glories, St. Louis Blues, Piney Brown Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cherry Red, Roll ' Em Pete, I Want A Little Girl, Low Down Dog, Wee Baby Blues, You're Driving Me Crazy, How Long Blues, Morning Glories, St. Louis Blues, Piney Brown Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big Joe Turner - The Boss Of The Blues Sings Kansas City Jazz (Analogue) (5060149622209) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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