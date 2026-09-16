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Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка

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Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка - фото 1
Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Clifford Jordan
Альбом (сингл)
These Are My Roots
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка - фото 1
  • Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Clifford Jordan
Альбом (сингл)
These Are My Roots
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dick's Holler, Silver City Bound, Take This Hammer, Black Betty, The Highest Mountain, Goodnight Irene, De Gray Goose, Black Girl, Jolly O The Ransome, Yellow Girl
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dick's Holler, Silver City Bound, Take This Hammer, Black Betty, The Highest Mountain, Goodnight Irene, De Gray Goose, Black Girl, Jolly O The Ransome, Yellow Girl



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623084]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Clifford Jordan
Альбом (сингл)
These Are My Roots
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dick's Holler, Silver City Bound, Take This Hammer, Black Betty, The Highest Mountain, Goodnight Irene, De Gray Goose, Black Girl, Jolly O The Ransome, Yellow Girl
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dick's Holler, Silver City Bound, Take This Hammer, Black Betty, The Highest Mountain, Goodnight Irene, De Gray Goose, Black Girl, Jolly O The Ransome, Yellow Girl


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clifford Jordan - These Are My Roots (Analogue) (5060149623084) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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