Top.Mail.Ru
Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Daddy Plays The Horn
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Daddy Plays The Horn
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Dexter Gordon - DADDY PLAYS THE HORN, Dexter Gordon - CONFIRMATION, Dexter Gordon - DARN THAT DREAM, Dexter Gordon - NUMBER FOUR, Dexter Gordon - AUTUMN IN NEW YORK, Dexter Gordon - YOU CAN DEPEND ON ME
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Dexter Gordon / Daddy Plays The Horn (Black Vinyl) (1LP) — это выдающееся произведение, которое демонстрирует мастерство одного из самых известных джазовых саксофонистов. Альбом сочетает яркие мелодии и проникновенные импровизации, создавая атмосферу увлекательного джазового путешествия. Его влияние на развитие жанра неоспоримо, и он по праву занимает важное место в коллекции каждого любителя джаза. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться непревзойденным звучанием Dexter Gordon в самом лучшем формате.

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Daddy Plays The Horn
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Dexter Gordon - DADDY PLAYS THE HORN, Dexter Gordon - CONFIRMATION, Dexter Gordon - DARN THAT DREAM, Dexter Gordon - NUMBER FOUR, Dexter Gordon - AUTUMN IN NEW YORK, Dexter Gordon - YOU CAN DEPEND ON ME
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Dexter Gordon / Daddy Plays The Horn (Black Vinyl) (1LP) — это выдающееся произведение, которое демонстрирует мастерство одного из самых известных джазовых саксофонистов. Альбом сочетает яркие мелодии и проникновенные импровизации, создавая атмосферу увлекательного джазового путешествия. Его влияние на развитие жанра неоспоримо, и он по праву занимает важное место в коллекции каждого любителя джаза. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться непревзойденным звучанием Dexter Gordon в самом лучшем формате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Daddy Plays The Horn (Analogue) (5060149621776) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...