Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка
Double vinyl LP press. Release 2025. Yann Tiersen представляет свой последний двухчастный альбом Rathlin from a Distance The Liquid Hour, выпущенный на лейбле Mute. Rathlin from a Distance The Liquid Hour — это альбом, разделенный на две отдельные, взаимосвязанные части, каждая со своими уникальными звуковыми характеристиками: Rathlin from a Distance — это восемь треков интроспективного инструментального фортепиано, The Liquid Hour — это обширная, бросающая вызов жанрам смесь электронной музыки и психоделических ритмов. Альбом «Rathlin from a Distance», названный в честь острова в Северной Ирландии, состоит из восьми инструментальных фортепианных пьес, каждая из которых названа в честь места, которое Тирсен посетил во время своего парусного путешествия 2023 года. От маяка Фастнет в Атлантике до Фарерских островов, Шетландских островов и спокойных вод Каледонского канала в Шотландии — эти композиции отражают путешествие самопознания и самопознания. Фортепианная игра Тирсена создаёт почти гипнотическую атмосферу, каждая остановка на этом пути знаменует собой более глубокий уровень сознания. Музыка вызывает ощущение пространства, самоанализа и тихого созерцания.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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