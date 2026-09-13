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Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка

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Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка - фото 1
Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alessandro Cortini
Альбом (сингл)
Nati Infiniti
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка - фото 1
  • Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715994
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Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863165802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alessandro Cortini
Альбом (сингл)
Nati Infiniti
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
I, II, III, Iv, V
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I, II, III, Iv, V



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863165802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alessandro Cortini
Альбом (сингл)
Nati Infiniti
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
I, II, III, Iv, V
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I, II, III, Iv, V


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alessandro Cortini - Nati Infiniti (5400863165802) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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