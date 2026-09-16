Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
A Date With Elvis
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 715986
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
A Date With Elvis
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Moon Of Kentucky, Young And Beautiful, (You're So Square) Baby I Don't Care, Milkcow Boogie Blues, Baby, Let's Play House, Good Rockin' Tonight, Is It So Strange, We're Gonna Move, Free, I Forgot To Remember To Forget
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка
«A Date With Elvis» — восьмой альбом Элвиса Пресли первоначально выпущенный в июле 1959 года. Он представляет собой сборник ранее не издававшихся материалов с сессии звукозаписи в августе 1956 года на студии 20th Century Fox Stage One двух сессий на Radio Recorders в Голливуде и нескольких сессий на Sun Studio. «A Date With Elvis» доступен на 180-граммовом светло-зелёном виниле тиражом 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
A Date With Elvis
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Moon Of Kentucky, Young And Beautiful, (You're So Square) Baby I Don't Care, Milkcow Boogie Blues, Baby, Let's Play House, Good Rockin' Tonight, Is It So Strange, We're Gonna Move, Free, I Forgot To Remember To Forget
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«A Date With Elvis» — восьмой альбом Элвиса Пресли первоначально выпущенный в июле 1959 года. Он представляет собой сборник ранее не издававшихся материалов с сессии звукозаписи в августе 1956 года на студии 20th Century Fox Stage One двух сессий на Radio Recorders в Голливуде и нескольких сессий на Sun Studio. «A Date With Elvis» доступен на 180-граммовом светло-зелёном виниле тиражом 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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