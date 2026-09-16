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Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 7
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 8
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Keep Your Soul Together
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 7
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 8
  • Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Keep Your Soul Together
Жанр
Jazz
Трек-лист
Brigitte, Keep Your Soul Together, Spirits of Trane, Destiny's Children
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brigitte, Keep Your Soul Together, Spirits of Trane, Destiny's Children

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Keep Your Soul Together
Жанр
Jazz
Трек-лист
Brigitte, Keep Your Soul Together, Spirits of Trane, Destiny's Children
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brigitte, Keep Your Soul Together, Spirits of Trane, Destiny's Children
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Keep Your Soul Together (coloured) (8719262032842) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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