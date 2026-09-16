John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка
«Disguise In Love», выпущенный в 1978 году, — дебютный альбом британского панк-поэта Джона Купера Кларка. Известный своей остроумной манерой исполнения и острым юмором, Кларк сочетает панк-рок с устным словом, создавая уникальный музыкальный опыт. В альбом вошли такие треки, как «I Don't Want To Be Nice», «Valley of the Lost Women» и «(I Married a) Monster from Outer Space», подчёркивающие талант Кларка к социальным комментариям и чёрной комедии. Продюсером альбома выступил Мартин Ханнетт, известный как один из создателей «манчестерского звучания», и он запечатлел неистощимую энергию панк-сцены конца 70-х. Среди других известных исполнителей, спродюсированных Ханнеттом, — Joy Division, New Order, Orchestral Maneuvers in the Dark и Happy Mondays. «Accompaniment», закрепив за собой статус ключевой работы в карьере Кларка и значительного вклада в развитие панк-жанра. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров на полупрозрачном синем виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит140 Ударов В Минуту - Лучшее (Cristal Purple) (4657792369028) ви...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка