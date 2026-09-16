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John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка

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John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 1
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 2
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 3
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 4
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 5
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 6
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 7
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Cooper Clarke
Альбом (сингл)
Disguise In Love
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 1
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 2
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 3
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 4
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 5
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 6
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 7
  • John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Cooper Clarke
Альбом (сингл)
Disguise In Love
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
I Don't Want To Be Nice, Psycle Sluts1 & 2, (I've Got A Brand New) Tracksuit, Teenage Werewolf, Readers Wives, Post War Glamour Girl, (I Married A) Monster From Outer Space, Salome Maloney, Health Fanatic, Strange Bedfellows, Valley Of Lost Women
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка

«Disguise In Love», выпущенный в 1978 году, — дебютный альбом британского панк-поэта Джона Купера Кларка. Известный своей остроумной манерой исполнения и острым юмором, Кларк сочетает панк-рок с устным словом, создавая уникальный музыкальный опыт. В альбом вошли такие треки, как «I Don't Want To Be Nice», «Valley of the Lost Women» и «(I Married a) Monster from Outer Space», подчёркивающие талант Кларка к социальным комментариям и чёрной комедии. Продюсером альбома выступил Мартин Ханнетт, известный как один из создателей «манчестерского звучания», и он запечатлел неистощимую энергию панк-сцены конца 70-х. Среди других известных исполнителей, спродюсированных Ханнеттом, — Joy Division, New Order, Orchestral Maneuvers in the Dark и Happy Mondays. «Accompaniment», закрепив за собой статус ключевой работы в карьере Кларка и значительного вклада в развитие панк-жанра. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров на полупрозрачном синем виниле.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Cooper Clarke
Альбом (сингл)
Disguise In Love
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
I Don't Want To Be Nice, Psycle Sluts1 & 2, (I've Got A Brand New) Tracksuit, Teenage Werewolf, Readers Wives, Post War Glamour Girl, (I Married A) Monster From Outer Space, Salome Maloney, Health Fanatic, Strange Bedfellows, Valley Of Lost Women
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Disguise In Love», выпущенный в 1978 году, — дебютный альбом британского панк-поэта Джона Купера Кларка. Известный своей остроумной манерой исполнения и острым юмором, Кларк сочетает панк-рок с устным словом, создавая уникальный музыкальный опыт. В альбом вошли такие треки, как «I Don't Want To Be Nice», «Valley of the Lost Women» и «(I Married a) Monster from Outer Space», подчёркивающие талант Кларка к социальным комментариям и чёрной комедии. Продюсером альбома выступил Мартин Ханнетт, известный как один из создателей «манчестерского звучания», и он запечатлел неистощимую энергию панк-сцены конца 70-х. Среди других известных исполнителей, спродюсированных Ханнеттом, — Joy Division, New Order, Orchestral Maneuvers in the Dark и Happy Mondays. «Accompaniment», закрепив за собой статус ключевой работы в карьере Кларка и значительного вклада в развитие панк-жанра. Альбом выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров на полупрозрачном синем виниле.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


John Cooper Clarke - Disguise In Love (coloured) (8719262037205) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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