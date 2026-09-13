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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715953
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Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument
Жанр
Jazz
Трек-лист
Someone To Watch Over Me, Perdido, Body And Soul, Who Can I Turn To, Bye Bye Blackbird, I Should Care, Lulu's Back In Town, Little Girl Blue, Train
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Exclusively For My Friends – Vol. IV, Triple A Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Someone To Watch Over Me, Perdido, Body And Soul, Who Can I Turn To, Bye Bye Blackbird, I Should Care, Lulu's Back In Town, Little Girl Blue, Train

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument (4029759197911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS
Barcode
[4029759197911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Exclusively For My Friends: My Favorite Instrument
Жанр
Jazz
Трек-лист
Someone To Watch Over Me, Perdido, Body And Soul, Who Can I Turn To, Bye Bye Blackbird, I Should Care, Lulu's Back In Town, Little Girl Blue, Train
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Exclusively For My Friends – Vol. IV, Triple A Series
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Someone To Watch Over Me, Perdido, Body And Soul, Who Can I Turn To, Bye Bye Blackbird, I Should Care, Lulu's Back In Town, Little Girl Blue, Train
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