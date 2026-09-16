The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spinners
Альбом (сингл)
The Spinners
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 715948
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797145015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spinners
Альбом (сингл)
The Spinners
Жанр
Soul
Трек-лист
Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797145015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spinners
Альбом (сингл)
The Spinners
Жанр
Soul
Трек-лист
Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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