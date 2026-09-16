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Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка

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Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 1
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 2
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 3
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 4
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 5
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 6
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 7
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 8
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 9
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 10
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
BERLIN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 1
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 2
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 3
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 4
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 5
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 6
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 7
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 8
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 9
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 10
  • Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588772214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
BERLIN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Berlin (1973 Version), Lady Day, Men of Good Fortune, Caroline Says I, How Do You Think It Feels, Oh Jim, Caroline Says II, The Kids, The Bed, Sad Song
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Berlin (1973 Version), Lady Day, Men of Good Fortune, Caroline Says I, How Do You Think It Feels, Oh Jim, Caroline Says II, The Kids, The Bed, Sad Song



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588772214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lou Reed
Альбом (сингл)
BERLIN
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Berlin (1973 Version), Lady Day, Men of Good Fortune, Caroline Says I, How Do You Think It Feels, Oh Jim, Caroline Says II, The Kids, The Bed, Sad Song
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Berlin (1973 Version), Lady Day, Men of Good Fortune, Caroline Says I, How Do You Think It Feels, Oh Jim, Caroline Says II, The Kids, The Bed, Sad Song


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Reed - Berlin (Analogue, Original Master Recording) (0196588772214) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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