Описание товара Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка

Выпустив альбом Off the Wall, Майкл Джексон установил веху в истории поп-музыки и в возрасте всего 20 лет уже продемонстрировал свой экстракласс как музыканта и творческого визионера. С этим альбомом он превзошел все существовавшие на тот момент рекорды продаж среди афроамериканских музыкантов и смог установить беспрецедентные рекорды по количеству прослушиваний, чартов и продаж благодаря своему скрещиванию R&B и поп-музыки. По мнению журнала Rolling Stone, именно благодаря Off the Wall Майкл Джексон изобрел "современную поп-музыку, какой мы ее знаем". Но прежде всего Майкл Джексон создал произведение, в котором идеальный симбиоз развлекательности и великолепного написания песен послужил ярким примером для его чернокожих коллег-музыкантов. Тогда, в конце 1970-х, они все еще боролись за общественное признание, которого заслуживали, и успех Off The Wall придал им необходимую уверенность в себе, которая послужила толчком для многих великих карьер. С этого момента начинается правление Майкла Джексона как "короля поп-музыки": Сертифицированный RIAA девятикратный платиновый альбом "Off the Wall" сочетает в себе фанк, диско, соул и R&B и включает в себя песни "Don't Stop 'Til You Get Enough" и "Rock With You". Этот знаковый альбом 1979 года впервые представлен в аудиофильском звучании: UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP Box Set от Mobile Fidelity взрывается энергией и воспроизводится с превосходной четкостью и детальностью. Он создан с оригинальных мастер-лент, помещен в роскошный слипкейс и отпечатан на MoFi SuperVinyl в Fidelity Record Pressing. Упаковка этого набора UD1S "Off the Wall" соответствует выдающемуся статусу альбома. Он помещен в делюксовый слипкейс, имеет специальный рукав с фольгированным тиснением и верное художественное оформление. Акустически и визуально это переиздание создано для тех, кто хочет погрузиться во все, что связано с девятикратно платиновым альбомом - включая культовую обложку альбома, на которой Джексон изображен одетым в пиджак.