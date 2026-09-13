Whitney Houston - Whitney (Analogue, Original Master Recording) (0196587391317) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715936
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196587391317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney
Жанр
Диско
Трек-лист
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Where Do Broken Hearts Go, I Know Him So Well
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitney Houston - Whitney (Analogue, Original Master Recording) (0196587391317) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Where Do Broken Hearts Go, I Know Him So Well
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196587391317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
Whitney
Жанр
Диско
Трек-лист
I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Where Do Broken Hearts Go, I Know Him So Well
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Just the Lonely Talking Again, Love Will Save the Day, Didn't We Almost Have It All, So Emotional, Where You Are, Love is a Contact Sport, You're Still My Man, For the Love of You, Where Do Broken Hearts Go, I Know Him So Well
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Whitney Houston - Whitney (Analogue, Original Master Recording) (0196587391317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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