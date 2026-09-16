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Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888750225511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rainy Day Women #12 & 35, Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin’, It Ain’t Me, Babe, Like A Rolling Stone, Mr. Tambourine Man, Subterranean Homesick Blues, I Want You, Positively 4th Street, Just Like A Woman
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainy Day Women #12 & 35, Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin’, It Ain’t Me, Babe, Like A Rolling Stone, Mr. Tambourine Man, Subterranean Homesick Blues, I Want You, Positively 4th Street, Just Like A Woman



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888750225511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Rainy Day Women #12 & 35, Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin’, It Ain’t Me, Babe, Like A Rolling Stone, Mr. Tambourine Man, Subterranean Homesick Blues, I Want You, Positively 4th Street, Just Like A Woman
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainy Day Women #12 & 35, Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin’, It Ain’t Me, Babe, Like A Rolling Stone, Mr. Tambourine Man, Subterranean Homesick Blues, I Want You, Positively 4th Street, Just Like A Woman


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Bob Dylan - Greatest Hits (Analogue, Original Master Recording) (0888750225511) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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