Miles Davis - Round About Midnight (Analogue, Original Master Recording) (0194399826317) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715930
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd S Delight, Dear Old Stockholm
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series, Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (Analogue, Original Master Recording) (0194399826317) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd S Delight, Dear Old Stockholm
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd S Delight, Dear Old Stockholm
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series, Original Master Recording
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd S Delight, Dear Old Stockholm
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Miles Davis - Round About Midnight (Analogue, Original Master Recording) (0194399826317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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