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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка

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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Orbits, Circle, Footprints, Dolores, Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка

Грандиозный пост-боповый альбом "Miles Smiles" 1967 года был записан со вторым из великих квинтетов под Под патронажем Майлза Дэвиса. В их составе: Саксофонист Уэйн Шортер, пианист Херби Хэнкок, Басист Рон Картер и барабанщик Тони Уильямс. Альбом является примером любви Дэвиса к экспериментам в плане менее строгих структур, темпов и мер. Несмотря на то, что он условности бопа, он еще не был свободным джазом Свободный джаз. критики высоко оценили "Miles Smiles" за оригинальные композиции, слаженность квинтета и фразировку" Дэвиса. Альбом получил награду Альбом был отмечен как "Незаменимый! Один из лучших альбомов квинтета" а "Footprints" и "Dolores" были названы "одними из лучших джазовых композиций всех времен". "Miles Smiles", несомненно, станет важной частью дискографии Майлза Дэвиса, как за выдающееся мастерство трубача, так и за Трубача, так и за урок, который преподносят нам Уильямс и И Картер преподают нам урок о функциях и динамическом диапазоне джаза. Первый из серии модальных альбомов, изменивших джаз, "Miles Smiles" представляет самую блестящую игру второго великого квинтета Майлза Дэвиса, наполненную жизненной силой и духом. Ясность истории доказывает, что Второй великий квинтет Майлза Дэвиса претендует на неофициальную честь быть лучшим маленьким джазовым комбо, когда-либо записанным на пленку. Вышедший в 1967 году альбом "Miles Smiles" в значительной степени ответственен за этот подвиг, поскольку он начинает серию из пяти новаторских альбомов - хронологически завершаемую "Sorcerer", "Nefertiti", "Miles in the Sky" и "Filles de Kilimanjaro", - которые руководствуются не аккордовыми паттернами, а открытыми ответами на мелодии. Эта музыка уже никогда не будет прежней. и "Miles Smiles" тоже не станет прежней, когда вы услышите это эталонное издание. С оригинальных мастер-лент: Пронумерованный 180-граммовый SuperVinyl LP 33RPM от Mobile Fidelity предлагает эталонное звучание и впечатляющую прозрачность.

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Smiles
Жанр
Jazz
Трек-лист
Orbits, Circle, Footprints, Dolores, Freedom Jazz Dance, Ginger Bread Boy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Грандиозный пост-боповый альбом "Miles Smiles" 1967 года был записан со вторым из великих квинтетов под Под патронажем Майлза Дэвиса. В их составе: Саксофонист Уэйн Шортер, пианист Херби Хэнкок, Басист Рон Картер и барабанщик Тони Уильямс. Альбом является примером любви Дэвиса к экспериментам в плане менее строгих структур, темпов и мер. Несмотря на то, что он условности бопа, он еще не был свободным джазом Свободный джаз. критики высоко оценили "Miles Smiles" за оригинальные композиции, слаженность квинтета и фразировку" Дэвиса. Альбом получил награду Альбом был отмечен как "Незаменимый! Один из лучших альбомов квинтета" а "Footprints" и "Dolores" были названы "одними из лучших джазовых композиций всех времен". "Miles Smiles", несомненно, станет важной частью дискографии Майлза Дэвиса, как за выдающееся мастерство трубача, так и за Трубача, так и за урок, который преподносят нам Уильямс и И Картер преподают нам урок о функциях и динамическом диапазоне джаза. Первый из серии модальных альбомов, изменивших джаз, "Miles Smiles" представляет самую блестящую игру второго великого квинтета Майлза Дэвиса, наполненную жизненной силой и духом. Ясность истории доказывает, что Второй великий квинтет Майлза Дэвиса претендует на неофициальную честь быть лучшим маленьким джазовым комбо, когда-либо записанным на пленку. Вышедший в 1967 году альбом "Miles Smiles" в значительной степени ответственен за этот подвиг, поскольку он начинает серию из пяти новаторских альбомов - хронологически завершаемую "Sorcerer", "Nefertiti", "Miles in the Sky" и "Filles de Kilimanjaro", - которые руководствуются не аккордовыми паттернами, а открытыми ответами на мелодии. Эта музыка уже никогда не будет прежней. и "Miles Smiles" тоже не станет прежней, когда вы услышите это эталонное издание. С оригинальных мастер-лент: Пронумерованный 180-граммовый SuperVinyl LP 33RPM от Mobile Fidelity предлагает эталонное звучание и впечатляющую прозрачность.
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Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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