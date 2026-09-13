Miles Davis - E.S.P. (Analogue, Original Master Recording) (0888837315418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715925
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888837315418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - E.S.P. (Analogue, Original Master Recording) (0888837315418) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Miles Davis / E.S.P. (Original Master Recording Series) (2LP) представляет собой выдающееся издание, которое перенесёт вас в атмосферу неповторимого джазового звучания. Это невероятно качественная запись, выполненная с соблюдением всех стандартов оригинального мастерирования, что гарантирует чистоту и насыщенность каждого звука. Для истинных ценителей музыки и коллекционеров эта пластинка станет важным дополнением к коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы получить наслаждение от творчества великого Майлса Дэвиса в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888837315418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
E.S.P.
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
E.S.P., Eighty-One, Little One, R.J., Agitation, Iris, Mood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Miles Davis / E.S.P. (Original Master Recording Series) (2LP) представляет собой выдающееся издание, которое перенесёт вас в атмосферу неповторимого джазового звучания. Это невероятно качественная запись, выполненная с соблюдением всех стандартов оригинального мастерирования, что гарантирует чистоту и насыщенность каждого звука. Для истинных ценителей музыки и коллекционеров эта пластинка станет важным дополнением к коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы получить наслаждение от творчества великого Майлса Дэвиса в вашем доме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - E.S.P. (Analogue, Original Master Recording) (0888837315418) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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