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SSD Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25)

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Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 4
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 5
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 4
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 5
  • Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715885
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
59

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25)

Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB SP002TBSS3A55S25 Ace A55 2.5"



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB Ace A55 (SP002TBSS3A55S25)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
1000
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Silicon Power SATA-III 2TB SP002TBSS3A55S25 Ace A55 2.5"


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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