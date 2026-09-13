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Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601

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Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 1
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 2
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 3
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 4
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 5
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 6
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 7
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 8
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 9
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 10
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 11
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 12
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 13
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 14
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 15
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 16
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 17
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 18
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 19
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 20
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 21
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 22
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 23
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 24
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
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  • Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 24
  • Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715799
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Характеристики

Бренд
ROADGID
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
400

Описание товара Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601

Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601

Отзывы о товаре Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601




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Характеристики
Бренд
ROADGID
Диагональ экрана, дюйм
1.54
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601
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Видеорегистратор Roadgid Mini 3 GPS Wi-Fi черный 2Mpix 1080x1920 1080p 170гр. GPS JIELI5601 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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