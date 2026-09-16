Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (8712725750543) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Live At The Hollywood Bowl With Orchestra
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 715785
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Live At The Hollywood Bowl With Orchestra
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
When One Door Opens (Overture), Curtain Call, Self-Inflicted Wounds, No Good Place For The Lonely, Ball Peen Hammer, The Last Matador Of Bayonne, Prisoner, If Heartaches Were Nickels, The Ballad Of John Henry, Twenty-Four Hour Blues, Sloe Gin
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (8712725750543) виниловая пластинка
Live At The Hollywood Bowl With Orchestra демонстрирует виртуозную смесь блюза и рока Бонамассы с грандиозными оркестровыми аранжировками лучших музыкантов Голливуда - Дэвида Кэмпбелла, Тревора Рабина и Джеффа Бовы. Музыка Джо приобрела беспрецедентную глубину и величие, предложив поклонникам совершенно новый способ знакомства с его каталогом. Выступление Бонамассы на Hollywood Bowl еще больше укрепило его статус одной из ведущих фигур современного блюз-рока. Этот проект представляет собой еще одну высшую точку в карьере Бонамассы и олицетворяет волшебство живого выступления, где каждая нота резонирует с энергией музыканта на пике его возможностей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Live At The Hollywood Bowl With Orchestra
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
When One Door Opens (Overture), Curtain Call, Self-Inflicted Wounds, No Good Place For The Lonely, Ball Peen Hammer, The Last Matador Of Bayonne, Prisoner, If Heartaches Were Nickels, The Ballad Of John Henry, Twenty-Four Hour Blues, Sloe Gin
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Live At The Hollywood Bowl With Orchestra демонстрирует виртуозную смесь блюза и рока Бонамассы с грандиозными оркестровыми аранжировками лучших музыкантов Голливуда - Дэвида Кэмпбелла, Тревора Рабина и Джеффа Бовы. Музыка Джо приобрела беспрецедентную глубину и величие, предложив поклонникам совершенно новый способ знакомства с его каталогом. Выступление Бонамассы на Hollywood Bowl еще больше укрепило его статус одной из ведущих фигур современного блюз-рока. Этот проект представляет собой еще одну высшую точку в карьере Бонамассы и олицетворяет волшебство живого выступления, где каждая нота резонирует с энергией музыканта на пике его возможностей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Bonamassa - Live At The Hollywood Bowl With Orchestra (coloured) (8712725750543) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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