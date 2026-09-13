Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка
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Описание товара Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка
Had to Cry Today — четвёртый студийный альбом американского блюз-рок-музыканта Джо Бонамассы. Спродюсированный Бобом Хелдом, он был выпущен в 2004 году и достиг пятого места в американском чарте Billboard Top Blues Albums. Мощный альбом Джо Бонамассы 2004 года "Had To Cry Today" возвращается в новом обличье - он теперь доступен на синем виниле ограниченного тиража. Этот любимый фанатами релиз показывает Бонамассу в поворотный момент его карьеры, смешивая жгучие блюз-роковые риффы с глубоким соулом и винтажными звуками, все это завернуто в эмоционально заряженное исполнение. Это переиздание вдыхает новую жизнь в альбом, который определил современный блюз для нового поколения. С такими выдающимися треками, как "Never Make Your Move Too Soon", "Reconsider Baby" и взрывным заглавным треком "Had To Cry Today", это издание является как визуальным, так и звуковым удовольствием.
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