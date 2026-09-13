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Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка

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Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Had To Cry Today
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715784
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Had To Cry Today
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Never Make Your Move Too Soon, Travellin' South, Junction 61, Reconsider Baby, Around the Bend, Revenge of the 10 Gallon Hat, When She Dances, Had to Cry Today, The River, When the Sun Goes Down, Faux Martini
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка

Had to Cry Today — четвёртый студийный альбом американского блюз-рок-музыканта Джо Бонамассы. Спродюсированный Бобом Хелдом, он был выпущен в 2004 году и достиг пятого места в американском чарте Billboard Top Blues Albums. Мощный альбом Джо Бонамассы 2004 года "Had To Cry Today" возвращается в новом обличье - он теперь доступен на синем виниле ограниченного тиража. Этот любимый фанатами релиз показывает Бонамассу в поворотный момент его карьеры, смешивая жгучие блюз-роковые риффы с глубоким соулом и винтажными звуками, все это завернуто в эмоционально заряженное исполнение. Это переиздание вдыхает новую жизнь в альбом, который определил современный блюз для нового поколения. С такими выдающимися треками, как "Never Make Your Move Too Soon", "Reconsider Baby" и взрывным заглавным треком "Had To Cry Today", это издание является как визуальным, так и звуковым удовольствием.

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Had To Cry Today (coloured) (8712725750307) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Had To Cry Today
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Never Make Your Move Too Soon, Travellin' South, Junction 61, Reconsider Baby, Around the Bend, Revenge of the 10 Gallon Hat, When She Dances, Had to Cry Today, The River, When the Sun Goes Down, Faux Martini
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Had to Cry Today — четвёртый студийный альбом американского блюз-рок-музыканта Джо Бонамассы. Спродюсированный Бобом Хелдом, он был выпущен в 2004 году и достиг пятого места в американском чарте Billboard Top Blues Albums. Мощный альбом Джо Бонамассы 2004 года "Had To Cry Today" возвращается в новом обличье - он теперь доступен на синем виниле ограниченного тиража. Этот любимый фанатами релиз показывает Бонамассу в поворотный момент его карьеры, смешивая жгучие блюз-роковые риффы с глубоким соулом и винтажными звуками, все это завернуто в эмоционально заряженное исполнение. Это переиздание вдыхает новую жизнь в альбом, который определил современный блюз для нового поколения. С такими выдающимися треками, как "Never Make Your Move Too Soon", "Reconsider Baby" и взрывным заглавным треком "Had To Cry Today", это издание является как визуальным, так и звуковым удовольствием.
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