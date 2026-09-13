Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

"The End Of The Game" - дебютный сольный альбом Питера Грина, вышедший в 1970 году. Был записан буквально через месяц посте того, как Грин покинул состав группы Fleetwood Mac. Переиздание на 180-граммовом белом виниле. Британский блюз-рок гитарист Питер Грин родился в 1946 году. В первую очередь он известен, как основатель группы Fleetwood Mac, хотя успел засветиться и в других проектах, например - Bluesbreakers. Позже занялся сольной карьерой и основал собственный коллектив под названием Peter Green Splinter Group. Уважаемое издание Rolling Stone присвоило ему 38 строку в списке "100 величайших гитаристов всех времен".

"The End Of The Game" - дебютный сольный альбом Питера Грина, вышедший в 1970 году. Был записан буквально через месяц посте того, как Грин покинул состав группы Fleetwood Mac. Переиздание на 180-граммовом белом виниле. Британский блюз-рок гитарист Питер Грин родился в 1946 году. В первую очередь он известен, как основатель группы Fleetwood Mac, хотя успел засветиться и в других проектах, например - Bluesbreakers. Позже занялся сольной карьерой и основал собственный коллектив под названием Peter Green Splinter Group. Уважаемое издание Rolling Stone присвоило ему 38 строку в списке "100 величайших гитаристов всех времен".

Peter Green - The End Of The Game (coloured) (0889397840112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.