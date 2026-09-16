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Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка

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Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - фото 2
Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
The Magic Of Ju-Ju
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - фото 2
  • Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715762
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Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475200888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
The Magic Of Ju-Ju
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Magic Of Ju-Ju, You're What This Day Is All About, Shazam, Sorry 'Bout That
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка

The Magic of Ju-Ju — альбом саксофониста Арчи Шеппа, первоначально выпущенный на лейбле Impulse! Records в мае 1968 года. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, гейтфолд. От заглавного трека, в котором сочетается великолепное звучание духовых с полиритмическими звуками ударных, до фанковой "Sorely Bout That", которая максимально использует ансамбль духовых инструментов, этот альбом полон очарования джаза как черной музыки. Редко когда тенор-саксофонист Арчи Шепп звучал так радикально и яростно, как в заглавном треке "The Magic Of Ju-Ju". Движимый гипнотизирующими ритмами ансамбля из пяти ударных инструментов, Шепп начинает альбом с захватывающего 18-минутного турне по стыку между фри-джазом, панафриканизмом и духовным джазом. В отличие от этого, три пьесы на второй стороне альбома, которые также были написаны тенор-саксофонистом, кажутся почти традиционно джазовыми - насколько это возможно для Шеппа.

Отзывы о товаре Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475200888]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
The Magic Of Ju-Ju
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Magic Of Ju-Ju, You're What This Day Is All About, Shazam, Sorry 'Bout That
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
The Magic of Ju-Ju — альбом саксофониста Арчи Шеппа, первоначально выпущенный на лейбле Impulse! Records в мае 1968 года. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, гейтфолд. От заглавного трека, в котором сочетается великолепное звучание духовых с полиритмическими звуками ударных, до фанковой "Sorely Bout That", которая максимально использует ансамбль духовых инструментов, этот альбом полон очарования джаза как черной музыки. Редко когда тенор-саксофонист Арчи Шепп звучал так радикально и яростно, как в заглавном треке "The Magic Of Ju-Ju". Движимый гипнотизирующими ритмами ансамбля из пяти ударных инструментов, Шепп начинает альбом с захватывающего 18-минутного турне по стыку между фри-джазом, панафриканизмом и духовным джазом. В отличие от этого, три пьесы на второй стороне альбома, которые также были написаны тенор-саксофонистом, кажутся почти традиционно джазовыми - насколько это возможно для Шеппа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archie Shepp - The Magic Of Ju-Ju (Audiophile, Verve By Request) (0602475200888) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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