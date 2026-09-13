The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка
Альбом органично сочетает в себе элементы классической музыки, авангарда, джаза и рока, создавая единое и инновационное целое, закладывая основу для развития прогрессивного рока в конце 60-х и далее. Среди наиболее ярких треков альбома – «Flower King of Flies», «Rondo» и «Tantalising Maggie», которые передают психоделическую атмосферу той эпохи с отголосками контркультурного звучания Сан-Франциско и головокружительными влияниями таких артистов, как Jefferson Airplane, Iron Butterfly, Jimi Hendrix Experience и Cream. Расширенное CD-издание этого релиза также включает в себя запоминающийся и блестящий трек «Azrial (Angel of Death)», первоначально выпущенный в 1967 году в качестве би-сайда к дебютному альбому The Nice. Это переиздание – возможность ощутить смелую креативность и бросающий вызов жанрам дух The Nice в расцвете сил.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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