Top.Mail.Ru
The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 1
The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 2
The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 3
The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 4
The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
The Thoughts Of Emerlist Davjack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 1
  • The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 2
  • The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 3
  • The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 4
  • The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767442043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
The Thoughts Of Emerlist Davjack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Flower King Of Flies, The Thoughts Of Emerlist Davjack, Bonnie K., Rondo, War And Peace, Tantalising Maggie, Dawn, The Cry Of Eugene
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка

Альбом органично сочетает в себе элементы классической музыки, авангарда, джаза и рока, создавая единое и инновационное целое, закладывая основу для развития прогрессивного рока в конце 60-х и далее. Среди наиболее ярких треков альбома – «Flower King of Flies», «Rondo» и «Tantalising Maggie», которые передают психоделическую атмосферу той эпохи с отголосками контркультурного звучания Сан-Франциско и головокружительными влияниями таких артистов, как Jefferson Airplane, Iron Butterfly, Jimi Hendrix Experience и Cream. Расширенное CD-издание этого релиза также включает в себя запоминающийся и блестящий трек «Azrial (Angel of Death)», первоначально выпущенный в 1967 году в качестве би-сайда к дебютному альбому The Nice. Это переиздание – возможность ощутить смелую креативность и бросающий вызов жанрам дух The Nice в расцвете сил.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767442043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Nice
Альбом (сингл)
The Thoughts Of Emerlist Davjack
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Flower King Of Flies, The Thoughts Of Emerlist Davjack, Bonnie K., Rondo, War And Peace, Tantalising Maggie, Dawn, The Cry Of Eugene
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом органично сочетает в себе элементы классической музыки, авангарда, джаза и рока, создавая единое и инновационное целое, закладывая основу для развития прогрессивного рока в конце 60-х и далее. Среди наиболее ярких треков альбома – «Flower King of Flies», «Rondo» и «Tantalising Maggie», которые передают психоделическую атмосферу той эпохи с отголосками контркультурного звучания Сан-Франциско и головокружительными влияниями таких артистов, как Jefferson Airplane, Iron Butterfly, Jimi Hendrix Experience и Cream. Расширенное CD-издание этого релиза также включает в себя запоминающийся и блестящий трек «Azrial (Angel of Death)», первоначально выпущенный в 1967 году в качестве би-сайда к дебютному альбому The Nice. Это переиздание – возможность ощутить смелую креативность и бросающий вызов жанрам дух The Nice в расцвете сил.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Nice - The Thoughts Of Emerlist Davjack (5060767442043) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...