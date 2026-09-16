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Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка

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Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - фото 1
Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - фото 2
Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
What Now My Love
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - фото 1
  • Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - фото 2
  • Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Herb Alpert
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Herb Alpert
Barcode
[0814647020365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
What Now My Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Now My Love, Freckles, Memories Of Madrid, It Was A Very Good Year, So What's New?, Plucky, Magic Trumpet, Cantina Blue, Brasilia, If I Were A Rich Man, Five Minutes More, The Shadow Of Your Smile
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Herb Alpert Classic Re-Issue Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Now My Love, Freckles, Memories Of Madrid, It Was A Very Good Year, So What's New?, Plucky, Magic Trumpet, Cantina Blue, Brasilia, If I Were A Rich Man, Five Minutes More, The Shadow Of Your Smile

Отзывы о товаре Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Herb Alpert
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Herb Alpert
Barcode
[0814647020365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Herb Alpert
Альбом (сингл)
What Now My Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Now My Love, Freckles, Memories Of Madrid, It Was A Very Good Year, So What's New?, Plucky, Magic Trumpet, Cantina Blue, Brasilia, If I Were A Rich Man, Five Minutes More, The Shadow Of Your Smile
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Herb Alpert Classic Re-Issue Collection
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Now My Love, Freckles, Memories Of Madrid, It Was A Very Good Year, So What's New?, Plucky, Magic Trumpet, Cantina Blue, Brasilia, If I Were A Rich Man, Five Minutes More, The Shadow Of Your Smile
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Herb Alpert - What Now My Love (Analogue) (0814647020365) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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