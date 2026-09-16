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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка

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The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка - фото 1
The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Poor Until Payday
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка - фото 1
  • The Reverend Peyton&#039;s Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0752830544970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Poor Until Payday
Жанр
Кантри
Трек-лист
You Can't Steal My Shine, Dirty Swerve, Poor Until Payday, So Good, Church Clothes, Get The Family Together, Me And The Devil, Frenchmen Street, I Suffer, I Get Tougher, It Is Or It Ain't
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка

Последние три альбома преподобного Пейтона дебютировали на втором месте в блюзовых чартах Billboard. Преподобный Пейтон, который не только обладает впечатляющей физической формой, также хорошо известен в Германии. Согласно to.de: Первая часть названия группы и густая борода фронтмена намекают на то, что это южный коллектив, проповедующий библейские послания. Это правда лишь отчасти: хотя The Reverend Peyton's Big Damn Band действительно родом из преимущественно сельскохозяйственной части США, в музыкальном плане они энергично смешивают фолк с панком. И их тексты песен не обязательно благочестивы. Группа была образована в середине нового тысячелетия в Блумингтоне, штат Индиана, вокруг фронтмена Преподобного Пейтона (вокал, гитара), родившегося в 1981 году. Его поддерживают его будущая жена Бризи (стиральная доска) и брат Джейми (ударные). Энергичные живые выступления трио впечатляют публику, которая покупает их первый демо-диск в 2006 году. На фестивале они привлекают внимание ирландских панк-фолкеров Flogging Molly, которые приглашают их на разогрев тура по США и обеспечивают им контракт со своим лейблом Side One Dummy. Это означает, что они также выступают вместе за пределами США».

Отзывы о товаре The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Family Owned
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Family Owned
Barcode
[0752830544970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Reverend Peyton's Big Damn Band
Альбом (сингл)
Poor Until Payday
Жанр
Кантри
Трек-лист
You Can't Steal My Shine, Dirty Swerve, Poor Until Payday, So Good, Church Clothes, Get The Family Together, Me And The Devil, Frenchmen Street, I Suffer, I Get Tougher, It Is Or It Ain't
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Последние три альбома преподобного Пейтона дебютировали на втором месте в блюзовых чартах Billboard. Преподобный Пейтон, который не только обладает впечатляющей физической формой, также хорошо известен в Германии. Согласно to.de: Первая часть названия группы и густая борода фронтмена намекают на то, что это южный коллектив, проповедующий библейские послания. Это правда лишь отчасти: хотя The Reverend Peyton's Big Damn Band действительно родом из преимущественно сельскохозяйственной части США, в музыкальном плане они энергично смешивают фолк с панком. И их тексты песен не обязательно благочестивы. Группа была образована в середине нового тысячелетия в Блумингтоне, штат Индиана, вокруг фронтмена Преподобного Пейтона (вокал, гитара), родившегося в 1981 году. Его поддерживают его будущая жена Бризи (стиральная доска) и брат Джейми (ударные). Энергичные живые выступления трио впечатляют публику, которая покупает их первый демо-диск в 2006 году. На фестивале они привлекают внимание ирландских панк-фолкеров Flogging Molly, которые приглашают их на разогрев тура по США и обеспечивают им контракт со своим лейблом Side One Dummy. Это означает, что они также выступают вместе за пределами США».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Reverend Peyton's Big Damn Band - Poor Until Payday (0752830544970) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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