The Reverend Peyton's Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка
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Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Honeysuckle (0085218095604) виниловая пластинка
«Honeysuckle» — новый альбом трёхкратного номинанта на премию Blues Music Award группы The Reverend Peyton's Big Damn Band. Продюсер и запись: Реверенд Пейтон. Сведение: шестикратный обладатель премии «Грэмми» Вэнс Пауэлл (Джек Уайт, Крис Стэплтон). Среди приглашенных гостей: госпел-трио The McCrary Sisters, исполнившее песню «Looking for A Manger». Член Зала славы блюзовой музыки и номинант на премию «Грэмми» исполнитель на губной гармонике Билли Бранч исполнил песню «Nell (Prison Cell Blues)», обладатель премии «Грэмми» скрипач Майкл Кливленд исполнил песню «Freeborn Man», а Колтон Кроуфорд из The Dead South исполнил песню «The Good Die Young». Заглавный трек и первый сингл с нового альбома Honeysuckle включает в себя акустическое соло преподобного Пейтона на старой гитаре National. Песня написана и спродюсирована преподобным Пейтоном, сведение выполнил Вэнс Пауэлл, мастеринг — Брайан Люси, а видеосъёмка — Тайлер Золлер. Пожалуйста, поделитесь этим видео выше!. Преподобный Пейтон говорит об альбоме: «Эта пластинка — своего рода возвращение к моим корням, очень личная смесь старых и новых песен, которые сформировали меня или которые я сейчас работаю над собой. Это самая акустическая пластинка, которую мы сделали за последние годы: винтажные микрофоны, винтажные гитары, винтажное звукозаписывающее оборудование, и много меня и моей национальной гитары. Для остроты в микс добавлены немного Big Damn Band, а также небольшой список легенд, с которыми я всегда мечтал посотрудничать».
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