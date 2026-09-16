The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Reverend Peyton's Big Damn Band - Front Porch Sessions (0752830535503) виниловая пластинка
Последние три альбома преподобного Пейтона дебютировали на втором месте в блюзовых чартах Billboard. Преподобный Пейтон, который не только обладает впечатляющей физической формой, также хорошо известен в Германии. Laut.de пишет: «Первая часть названия группы и густая борода фронтмена намекают на то, что это южный коллектив, проповедующий библейские идеи. Это верно лишь отчасти: хотя The Reverend Peyton's Big Damn Band действительно родом из преимущественно сельскохозяйственного региона США, в музыкальном плане они энергично сочетают фолк с панком. И тексты их песен не обязательно благочестивы». Группа образовалась в середине нового тысячелетия в Блумингтоне, штат Индиана, вокруг фронтмена Реверенда Пейтона (вокал, гитара), родившегося в 1981 году. К нему присоединились его будущая жена Бризи (стиральная доска) и брат Джейми (ударные). Энергичные живые выступления трио впечатляют публику, которая приобретает их первый демо-диск в 2006 году. На одном из фестивалей они привлекают внимание ирландских панк-фолкеров Flogging Molly, которые приглашают их на разогрев в туре по США и подписывают контракт со своим лейблом Side One Dummy. Это позволило им выступать вместе и за пределами США.
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