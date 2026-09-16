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Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка

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Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка - фото 1
Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
Someone Like You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка - фото 1
  • Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241434044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
Someone Like You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You've Got a Friend, True Love Ways, Over the Rainbow, What a Difference a Day Made, When You Say Nothing at All, The Other the Sun, Come Softly to Me, Make It with You, This Girl's in Love with You, How Deep Is Your Love, Someone Like You, You Send Me, Goodnight
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You've Got a Friend, True Love Ways, Over the Rainbow, What a Difference a Day Made, When You Say Nothing at All, The Other the Sun, Come Softly to Me, Make It with You, This Girl's in Love with You, How Deep Is Your Love, Someone Like You, You Send Me, Goodnight

Отзывы о товаре Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241434044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
Someone Like You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You've Got a Friend, True Love Ways, Over the Rainbow, What a Difference a Day Made, When You Say Nothing at All, The Other the Sun, Come Softly to Me, Make It with You, This Girl's in Love with You, How Deep Is Your Love, Someone Like You, You Send Me, Goodnight
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You've Got a Friend, True Love Ways, Over the Rainbow, What a Difference a Day Made, When You Say Nothing at All, The Other the Sun, Come Softly to Me, Make It with You, This Girl's in Love with You, How Deep Is Your Love, Someone Like You, You Send Me, Goodnight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Susan Wong - Someone Like You (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434044) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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