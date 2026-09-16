Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Florian Weber - Imaginary Cycle (Music For Piano, Brass Ensemble And Flute) (0602465168891) виниловая пластинка
Своеобразный, масштабный и по своей фундаментальной природе уникальный «Воображаемый цикл» Флориана Вебера, задуманный для уникального состава духового ансамбля и фортепиано, представляет собой гибрид нескольких музыкальных языков, органично сочетающий гармонию с косвенными гармониями. Вебер представляет цикл из четырёх частей, вступительной части и эпилога, в котором к немецкому пианисту присоединяются группа из четырёх эуфониумов, квартет тромбонов, а также флейтистка Анна-Лена Шнабель и Мишель Годар, играющий на редко используемом духовом инструменте «серпент». Вместе они исполняют произведение, стирающее грань между импровизацией и композицией. Ансамбль элегантно погружается в многоязычное творчество Флориана, где симфонические пассажи переплетаются со сложным контрапунктом, пасторальные мотивы контрастируют с более современными текстурами, а каждый голос в ансамбле играет самостоятельную роль, дополняя единое целое. «Imaginary Cycle» – смелая и впечатляющая работа, в которой он следует за вкладом Флориана в альбомы Матье Борденава, Ральфа Алесси и его собственного квартета, записывающего Lucent Waters, – хотя музыкальные пересечения между этими альбомами и этим немногочисленны и неоднозначны. Проект, записанный в бременском концертном зале «Sendesaal» в июле 2023 года, был разработан в тесном сотрудничестве с продюсером альбома Манфредом Айхером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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