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Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка

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Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Piano Improvisations
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465234503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Piano Improvisations
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Noon Song, Song For Sally, Ballad For Anna, Song Of The Wind, Sometime Ago, Picture 1, Picture 2, Picture 3, Picture 4, Picture 5, Picture 6, Picture 7, Picture 8
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка

"Piano Improvisations Vol.1" - переиздание сольного альбома легендарного американского джазового музыканта и композитора, Чика Кориа, первоначально выпущенного в 1971 году. Армандо Энтони "Чик" Кориа - американский джазовый музыкант (фортепиано, клавишные, ударные) и композитор. Обладатель 22 премий Грэмми, при этом номинировался на эту премию 63 раза. Также обладатель двух латинских Грэмми.

Отзывы о товаре Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602465234503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Piano Improvisations
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Noon Song, Song For Sally, Ballad For Anna, Song Of The Wind, Sometime Ago, Picture 1, Picture 2, Picture 3, Picture 4, Picture 5, Picture 6, Picture 7, Picture 8
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
"Piano Improvisations Vol.1" - переиздание сольного альбома легендарного американского джазового музыканта и композитора, Чика Кориа, первоначально выпущенного в 1971 году. Армандо Энтони "Чик" Кориа - американский джазовый музыкант (фортепиано, клавишные, ударные) и композитор. Обладатель 22 премий Грэмми, при этом номинировался на эту премию 63 раза. Также обладатель двух латинских Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chick Corea - Piano Improvisations (Analogue) (0602465234503) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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