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Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка

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Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
It Could Happen To You
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072197534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
It Could Happen To You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do It The Hard Way, I’m Old Fashioned, You’re Driving Me Crazy, It Could Happen To You, My Heart Stood Still, The More I See You, Everything Happens To Me, Dancing On The Ceiling, How Long Has This Been Going On?, Old Devil Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка

"(Chet Baker Sings) It Could Happen To You" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Чета Бейкера, первоначально выпущенного в 1958 году. Чесни "Чет" - американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с "бесклавишными" составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и "третьего течения". Выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.

Отзывы о товаре Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072197534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
It Could Happen To You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do It The Hard Way, I’m Old Fashioned, You’re Driving Me Crazy, It Could Happen To You, My Heart Stood Still, The More I See You, Everything Happens To Me, Dancing On The Ceiling, How Long Has This Been Going On?, Old Devil Moon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"(Chet Baker Sings) It Could Happen To You" - ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Чета Бейкера, первоначально выпущенного в 1958 году. Чесни "Чет" - американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с "бесклавишными" составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и "третьего течения". Выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - It Could Happen To You (Analogue) (0888072197534) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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