Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Ellis-Bextor
Альбом (сингл)
Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 715680
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297389982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Ellis-Bextor
Альбом (сингл)
Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297389982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Ellis-Bextor
Альбом (сингл)
Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Groovejet (If This Ain't Love) 2020, Take Me Home (A Girl Like Me), Murder On The Dancefloor, Get Over You, Music Gets The Best Of Me, Mixed Up World, Catch You, Me And My Imagination, Today The Sun's On Us, Bittersweet, Starlight, Not Giving Up On Love, Heartbreak (Make Me A Dancer), Young Blood, True Faith (BBC Session), Do You Remember The First Time? (Live), Come With Us, Wild Forever, Crying At The Discotheque, My Favourite Things
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sophie Ellis-Bextor - Songs From The Kitchen Disco: Greatest Hits (coloured) (0711297389982) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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